«Нива» сбила пешехода в Балабаново

25.09.2019 12:35 116

В Балабаново на улице Гагарина автомобиль «Нива» сбил пешехода, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате ДТП есть пострадавший. На месте аварии работали сотрудники скорой помощи, госавтоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 машины. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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