Продавец постельного белья ограбил пенсионера

86-летний пенсионер обратился в полицию после того, как у него украли 46 тысяч 900 рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Оперативникам удалось хадержать подозреваемого в краже- им оказался мужчина 1983 года рождения, не имеющий постоянного источника дохода.
Он пояснил, что ходил по квартирам и предлагал приобрести постельное белье. Когда пенсионер зашел в подъезд, злоумышленник зашел следом за ним, но когда увидел в руках у потерпевшего денежные средства, решил ими завладеть, после чего скрылся.
Теперь любителю легких денег грозит наказание в виде 4 лет лишения свободы.
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