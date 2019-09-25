Продавец постельного белья ограбил пенсионера

25.09.2019 10:26 236

86-летний пенсионер обратился в полицию после того, как у него украли 46 тысяч 900 рублей, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Оперативникам удалось хадержать подозреваемого в краже- им оказался мужчина 1983 года рождения, не имеющий постоянного источника дохода.

Он пояснил, что ходил по квартирам и предлагал приобрести постельное белье. Когда пенсионер зашел в подъезд, злоумышленник зашел следом за ним, но когда увидел в руках у потерпевшего денежные средства, решил ими завладеть, после чего скрылся.

Теперь любителю легких денег грозит наказание в виде 4 лет лишения свободы.