Уволенный за прогулы сотрудник отсудил более 200 тысяч

24.09.2019 17:47 191

Уволенный за прогулы сотрудник одной из фирм по производству выпечки обратился в суд и выиграл дело.

По постановлению суда компания должна была изменить дату и формулировку увольнения в трудовой книжке бывшего сотрудника, а также выплатить 232 тысячи задолженности по зарплате.

По истечению срока добровольного исполнения судебный пристав выписал фирме-должнику штраф в 16 тысяч рублей.

Кроме того представителю компании разъяснили, что за уклонение грозит административная и уголовная ответственность, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 24 сентября.

В результате, вся сумма была выплачена и необходимые изменения внесены в трудовую.

Фото: Pixabay.com