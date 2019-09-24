Работы осужденных представят на международном фестивале

24.09.2019 14:10 118

Накануне прошла выставка творчества осужденных калужской женской колонии, в которой было представлено более 130 работ, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 24 сентября.

Работы нескольких мастериц были отобраны в претенденты на участие в международном фестивале «Руками женщины».

Это вязаные игрушки, изделия из фаумирана и художественно-виражного стекла, алмазная вышивка, а также картины, исполненные в разных стилях.

Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.