Мошенники выудили у обнинца более 600 тысяч

24.09.2019 10:40 39

Житель Обнинска разместил в Интернете объявление о сдаче в аренду квартиры.

Через некоторое время мужчине перезвонил незнакомец, который сообщил, что готов через организацию снять жилье для своей семьи на два года.

Следом арендодателю звонили якобы бухгалтер фирмы и финансовый сотрудник.

Под руководством подельников потерпевший в банкомате набирал комбинации из цифр и называл полученные смс-коды.

Злоумышленники сообщили жертве, что на его счет из-за сбоя в базе были зачислены деньги и потребовали вернуть их, угрожая судом.

В результате мужчина перевел мошенникам более 600 тысяч рублей. После чего телефоны преступников перестали отвечать.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 24 сентября.

Фото: Pixabay.com