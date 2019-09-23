Женщина заплатит за дачу заведомо ложных показаний

23.09.2019 17:27 243

Обнинский городской суд вынес приговор 56-летней местной жительнице, которая признана виновной в даче заведомо ложных показаний свидетеля в суде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Чтобы обеспечить алиби своему знакомому, женщина обманула следователя и дала неверные свидетельские показания. За обман суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Фото: pxhere.com.



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