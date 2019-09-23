Житель Боровского района попался на краже и с наркотиками

Житель Боровского района подозревается в совершении нескольких преступлений, сообщает пресс-служба областного МВД.

Сначала мужчина украл чужой рюкзак и ноутбук из автомобиля в Москве. А потом попался за хранение наркотиков.

Он планировал передать героин своему знакомому, который отбывает наказание в колонии. Вторую часть запрещенного препарата изъяли в гараже у фигуранта.

Суд должен решить, какое наказание понесет незаконнопослушный гражданин.

Фото: pxhere.com.