Житель Обнинска обманул продавцов телефонов

21.09.2019 09:44 234

В Обнинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который решил обмануть сотрудников салона сотовой связи, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина обратился в один из салонов сотовой связи, чтобы получить страховку за приобретенный ранее сотовый телефон. Однако выплаты ему не полагались, так как мобильный был украден, и мужчина это знал.

Как было установлено стражами порядка, молодой человек пытался оформить страховой полис путем обмана с целью извлечения материальной выгоды. Однако работники магазина сразу же поняли, что клиент пытается их обмануть.

Теперь ему грозит 4 месяца тюрьмы.

Фото: pxhere.com.