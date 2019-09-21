В Товарково украли автомобиль без аккумулятора

Житель Товарково обратился в полицию с заявлением об угоне своей машины, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Вскоре автомобиль был обнаружен в лесном массиве, а в поле зрения оперативников попали двое местных жителей.
По версии правоохранителей, молодые люди, прогуливаясь по поселку, обратили внимание на машину, судя по всему длительное время простаивающую без движения. Фигуранты открыли капот машины и обнаружили отсутствие аккумулятора.
Они принесли свой аккумулятор и перегнали машину в лес, чтобы позже разобрать на части.
Теперь предприимчивым молодым людям придется ответить за кражу.
Фото: УМВД России по Калужской области.
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