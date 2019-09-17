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Женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей

17.09.2019 10:34 1 297
Женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей

В Жуковскую полицию обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.  Собеседник сообщил, что со счета женщины пытаются снять денежные средства и перевести их в другой регион. В ходе разговора мужчина начал спрашивать данные банковского счета клиента, также он пояснил, что необходимо пройти процедуру страхования всех активных счетов. Для этого нужно снять денежные средства и перевести их на определенные счета, которые якобы являются резервными. 

По окончании разговора потерпевшая перевела денежные средства на три разных счета, тем самым лишилась почти 500 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: pxhere.com.

 


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