Кассир присвоила себе 25 тысяч рублей

17.09.2019 10:35 307

В дежурную часть полиции Малоярославецкого района обратился директор торгового центра и сообщил о том, что обнаружил недостачу, сообщает пресс-служба областного УМВД.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские установили, что деньги пропадали из кассы, а присваивала их себе кассир. Всего за три смены она обогатилась на 25 тысяч рублей.

Девушка собирала оставленные покупателями чеки, а затем проводила по кассе операцию возврата товара, после чего, указанную в чеке сумму оплаты товара из кассы забирала и присваивала себе.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Фото: УМВД России по Калужской области.