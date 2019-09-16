Жителя Украины осудили на 3 года за разбойное нападение

16.09.2019 18:21 162

24-летний житель Украины в марте этого года напал на продавца торговой палатки на Московской улице в Калуге.

Молодой человек, угрожая женщине ножом, потребовал отдать ему выручку.

Потерпевшая отдала злоумышленнику более 25 тысяч рублей.

За совершение разбоя суд назначил гражданину 3 года колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 16 сентября.

Кроме того, с разбойника взыскали сумму ущерба, причиненного преступлением.

Фото: Pixabay.com.