Пьяный туляк понадкусал колбасу в супермарките

16.09.2019 17:51 225

В одном из супермаркетов Обнинска ночью сработала сигнализация.

Приехавшие по вызову полицейские задержали 32-летнего жителя Тулы, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 16 сентября.

По предварительным данным пьяный мужчина зашел в магазин и взял со стеллажа две бутылки алкоголя.

Одну тут же выпил, а вторую спрятал под куртку.

Затем гражданин подошел к витрине с колбасами, где понадкусал два вида продукции и положил обратно.

После этого туляка сморило, он лег и уснул, а проснувшись не смог выйти.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Фото: Pixabay.com.