Калужанина обманули при покупке биткоинов

13.09.2019 10:00 229

Калужанин решил приобрести криптовалюту: объявление о продаже биткоинов он нашел в Интернете, сообщает пресс-служба областного МВД.

В подтверждение платежеспособности покупателя продавец попросил калужанина продемонстрировать наличие «Киви кошелька» с необходимой суммой. Не задумываясь о последствиях, молодой человек в приложении «Скайп» запустил режим демонстрации, в результате чего на экране мобильного телефона появился код активации «киви ваучера».

Как было установлено позже, собеседник в это время сделал скриншот, получив тем самым в свое распоряжение конфиденциальную информацию. В дальнейшем продавец воспользовался кодом активации и незаконно снял деньги со счета горе-покупателя.

Полицейские нашли мошенника: он во всем признался и возместил ущерб.

Фото: pexels.com.