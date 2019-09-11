В Калуге ищут потерявшуюся бабушку

В Калуге пропала 84-летняя пенсионерка.
Как сообщает добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт», женщина пропала 11 сентября во время прогулки, она страдает потерей памяти.
Срочный сбор волонтеров, желающих помочь в поиске потерявшейся бабушки, организован по адресу: улица Кибальчича, 13 в 19 часов.
Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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