В Калуге ищут потерявшуюся бабушку

11.09.2019 18:02 106

В Калуге пропала 84-летняя пенсионерка. Как сообщает добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт», женщина пропала 11 сентября во время прогулки, она страдает потерей памяти. Срочный сбор волонтеров, желающих помочь в поиске потерявшейся бабушки, организован по адресу: улица Кибальчича, 13 в 19 часов. Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт»







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