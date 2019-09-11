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Сотрудников школы наказали за деревянную отделку потолка

11.09.2019 08:09 0 159
Сотрудников школы наказали за деревянную отделку потолка

Прокуратура Сухиничского района провела проверку в МКОУ «Фролово-Горетовская основная школа», сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 10 сентября.

В результате были выявлены следующие нарушения: в школьной кухне использовалась посуда без маркировки, а потолок спортзала был отделан горючим материалом – деревянными рейками.

Директора обязали устранить нарушения.

Виновных лиц оштрафовали и дисциплинарно наказали.

Фото: Pixabay.com


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