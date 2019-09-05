«Инновационный театр балета» стал обладателем гранта на уникальную постановку

Делегация Калужской области в составе шестнадцати человек принимала участие в первом фестивале творческих сообществ «Таврида - АРТ» в Крыму.
На фестивале работали восемь уникальных арт-кварталов - тематических творческих пространств под открытым небом, в которых жили, учились и творили молодые люди со всей страны. Калужане приняли участие в пяти из них - «Танцы», «Добро», «Музыка», «Кино и Театр» и «Народная».
Помимо этого калужская делегация представила экспертному жюри два проекта, претендующих на грант Росмолодежи. Один из них выиграл: это проект танцевального коллектива Инновационного культурного центра «Инновационный театр балета».
Проект «code: провинции» соединил в себе хореографию, медиа-арт и современный театральный язык. Работа над его постановкой уже началась. Через год можно будет оценить интерактивный спектакль, в котором будут использоваться сенсорные датчики, кинетические камеры и видеопроекции, сообщает пресс-служба Правительства области.
Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.
|
Обнинским школьникам подарили световозвращающие браслеты 05.09.2019 11:22
Для «трудных» подростков провели «Урок мужества» 05.09.2019 10:58
Бухгалтер присвоила себе больше 200 тысяч рублей 05.09.2019 10:42
Иностранные гости попались с поддельными документами 05.09.2019 09:14
Калужане выберут «народного участкового» 05.09.2019 09:01
Наши Маши прошли квалификацию финала Мирового тура в Риме 05.09.2019 09:00
Дело калужских «закладчиков» передали в суд 05.09.2019 07:56
Специалисты водоканала демонтировали почти 30 незаконных «врезок» 05.09.2019 07:04
Лесная охрана отчиталась об итогах работы с начала года 04.09.2019 20:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: