«Инновационный театр балета» стал обладателем гранта на уникальную постановку

05.09.2019 10:00 183

Делегация Калужской области в составе шестнадцати человек принимала участие в первом фестивале творческих сообществ «Таврида - АРТ» в Крыму.

На фестивале работали восемь уникальных арт-кварталов - тематических творческих пространств под открытым небом, в которых жили, учились и творили молодые люди со всей страны. Калужане приняли участие в пяти из них - «Танцы», «Добро», «Музыка», «Кино и Театр» и «Народная».

Помимо этого калужская делегация представила экспертному жюри два проекта, претендующих на грант Росмолодежи. Один из них выиграл: это проект танцевального коллектива Инновационного культурного центра «Инновационный театр балета».

Проект «code: провинции» соединил в себе хореографию, медиа-арт и современный театральный язык. Работа над его постановкой уже началась. Через год можно будет оценить интерактивный спектакль, в котором будут использоваться сенсорные датчики, кинетические камеры и видеопроекции, сообщает пресс-служба Правительства области.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.