Калужанину грозит 5 лет за «спасение» собаки

04.09.2019 12:04 528

44-летний безработный ранее судимый житель Жуковского района услышал, как на территории частного домовладения воет запертая в сарае собака.

В хозяйском доме никого не было.

Мужчина пробрался на участок и выпустил пса, который оказался породистой немецкой овчаркой.

После этого «спаситель» увел собаку за собой и попытался продать.

Владельцы оценили сумму ущерба в 14 тысяч рублей.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в среду, 4 сентября.

Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.