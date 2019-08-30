Уволенный за прогулы сотрудник получил 47 тысяч компенсации

30.08.2019 15:30 432

По решению суда калужская фирма должна была в «трудовой» бывшего сотрудника изменить «увольнение за прогулы» на увольнение по собственному желанию.

Кроме того передвинуть дату окончания работы с декабря на май, и выплатить за это время причитающуюся зарплату – 47 тысяч рублей.

Так как предприятие добровольно задолженность не погасило, судебные приставы арестовали счета компании и перевели необходимую сумму взыскателю.

А руководство фирмы предупредили об уголовной ответственности, если решение суда не будет исполнено в полном объеме.

В итоге, все необходимые изменения были внесены в трудовую книжку гражданина, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 30 августа.

Фото: Pixabay.com