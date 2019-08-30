Уволенный за прогулы сотрудник получил 47 тысяч компенсации

По решению суда калужская фирма должна была в «трудовой» бывшего сотрудника изменить «увольнение за прогулы» на увольнение по собственному желанию.
Кроме того передвинуть дату окончания работы с декабря на май, и выплатить за это время причитающуюся зарплату – 47 тысяч рублей.
Так как предприятие добровольно задолженность не погасило, судебные приставы арестовали счета компании и перевели необходимую сумму взыскателю.
А руководство фирмы предупредили об уголовной ответственности, если решение суда не будет исполнено в полном объеме.
В итоге, все необходимые изменения были внесены в трудовую книжку гражданина, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 30 августа.
Фото: Pixabay.com
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