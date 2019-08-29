Горуправа сообщила об ограничении движения на двух улицах

Городская управа сообщает, что в связи с ремонтом автодороги по ул.Ленина сегодня с 21.00 и до 8.00 30 августа будет ограничено движение транспорта на данной улице на участке от ул.Кутузова до ул.Кирова.

Движение троллейбусов по маршрутам №1, №2, №5 и №12 в указанное время осуществляться не будет.

Фото: pxhere.com.