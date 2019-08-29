Прокуратура контролирует расследование дела о резонансном ДТП с бетономешалкой

29.08.2019 13:26 89

Прокуратура Калуги взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении водителя бетономешалки, по вине которого погибли пять человек.

Известно, что водитель превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с легковушкой.

Калужский районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Водителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: УМВД России по Калужской области.