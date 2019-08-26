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Двое детей и трое взрослых погибли в аварии

26.08.2019 09:19 5 3275 Сергей ПЕТРОВ, фото УМВД по Калужской области.
Двое детей и трое взрослых погибли в аварии

Прошедшие выходные омрачились страшными новостями. Как мы уже рассказывали, в воскресенье стало известно об убийстве ветерана ВОВ и в городе проходили следственные действия с пойманным убийцей. А днём ранее, в субботу, 24 августа, на дороге, соединяющей Анненки и Силикатный столкнулись бетономешалка и Киа Спортейдж.

Все пятеро человек, находившихся в легковушке погибли. На месте происшествия скончались мужчина 1994 года рождения, две женщины 1975 и 1995 годов рождения и мальчик 2016 года рождения.

Подросток 2009 года рождения умер в приемном отделении Областной больницы.

Водитель бетономешалки попал в больницу с переломами ног.

- По факту ДТП Следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кто виноват в данной трагедии пока не называется даже предположительно.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото УМВД по Калужской области.
Тэги: происшествие авария ДТП
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