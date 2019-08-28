В Боровском районе «Мерседес» сбил лося

28.08.2019 08:55 544

В Боровском районе на 412 километре автодорогие А-108 под колеса автомобиля «Мерседес» выскочил лось, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В результате ДТП есть пострадавший. Помощь ему на месте оказывали сотрудники скорой помощи,а также автоинспекторы и спасатели: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.