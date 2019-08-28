Некоторые жители домов по улице Плеханова останутся на день без воды

28.08.2019 06:46 499

Во вторник, 28 августа, с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома по адресам:

ул. Плеханова - от пересечения с ул. Огарёва до пересечения с ул. Труда

ул. Плеханова - от пересечения ул. Георгиевской до пересечения с ул. Пушкина

Временные ограничения связаны с работами по подключению нового водовода, сообщила пресс-служба «Водоканала».

Компания приносит свои извинения за вынужденные неудобства и при необходимости организует подвоз питьевой воды.

Фото: Pixabay.com