Некоторые жители домов по улице Плеханова останутся на день без воды

Во вторник, 28 августа, с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома по адресам:
Временные ограничения связаны с работами по подключению нового водовода, сообщила пресс-служба «Водоканала».
Компания приносит свои извинения за вынужденные неудобства и при необходимости организует подвоз питьевой воды.
Фото: Pixabay.com
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