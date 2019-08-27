Чиновники переделали пандус для инвалида только после штрафа

27.08.2019 15:42 222

Решением суда Кировская администрация должна была переделать пандус в одном из многоквартирных домов, где живет инвалид-колясочник.

Конструкция, которую возвели ранее, не соответствовала установленным требованиям.

Чиновникам отвели некоторое время, чтобы они смогли выполнить необходимые работы. Однако ничего не было сделано.

Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФССП во вторник, 27 августа.

Ответственных лиц предупредили, что дальнейшее бездействие грозит им административной ответственностью.

В результате, в течение недели был построен новый пандус, соответствующий всем требованиям.

Фото: Pixabay.com