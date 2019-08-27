Трехквартирный дом сгорел в Кондрово

27.08.2019 10:04 364

Около часа ночи во вторник, 27 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Кондрово. Загорелся трехквартирный дом по улице Садовая. На месте происшествия работали 15 пожарных и 4 спецмашины. Огонь потушили, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: Pixabay.com



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