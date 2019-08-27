Баня сгорела поздно вечером в Калуге

27.08.2019 10:00 469

В понедельник, 26 августа, в 23:04 спасателям сообщили о пожаре в Калуге. Загорелась баня в одном из домовладений на улице Черносвитинской. На месте происшествия работали 11 человек и 3 спецмашины, сообщила пресс-служба МЧС. Пожар потушили, в огне никто не пострадал. Фото: Pixabay.com



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