В День города можно будет получить спортивные мастер-классы

27.08.2019 07:02 423

В День города, 31 августа, на набережной Яченского водохранилища (район вертолётной площадки) состоится физкультурный праздник, сообщает облатсное министерство спорта. Здесь пройдут мастер-классы по таким видам спорта, как армрестлинг, гиревой спорт, пулевая стрельба, бокс, самбо, спортивная борьба, фехтование, хоккей и баскетбол. Всех желающих приглашают присоединиться. Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 1 шт.