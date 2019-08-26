На трассе перевернулся и загорелся бензовоз

26.08.2019 14:00 1449

В Ферзиковском районе на 39 километре автодороги Р-132 перевернулся и загорелся бензовоз. Сообщение о ДТП поступило около 11 утра, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Обошлось без пострадавших. Для ликвидации последствий аварии понадобилась помощь 20 человек и 7 машин. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей