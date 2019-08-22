Из-за велопробега движение машин в центре Калуги ограничат

22.08.2019 10:25 299

Накануне Дня города, который будет отмечаться 31 августа, в Калуге пройдет традиционный велопробег.

Прокатиться по центральным улицам на двухколесном транспорте можно будет 30 августа. В связи с этим городская управа сообщает об ограничении движении для автомобилей: