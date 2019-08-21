Директор фирмы не выплатил зарплату и «попал» на две статьи

21.08.2019 16:38 270

Четверым работникам одной из обнинских фирм задолжали более 180 тысяч рублей зарплаты за прошлый год.

Трудинспекция возбудила административное дело в отношении руководителя. В результате директора компании оштрафовали на 19 тысяч.

Кроме того материалы проверки направили в следственный комитет, сообщила пресс-служба прокуратуры в среду, 21 августа.

Там в отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

По итогам всех принятых мер задолженность по зарплате была полностью погашена.

Фото: Pixabay.com.