Обнинский мусор будут возить в Михали

20.08.2019 08:05 377

Мусорный полигон в Тимашово планируется закрыть в начале лета следующего года, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска в понедельник, 19 августа.

Город договорился с областным правительством, что с момента закрытия бытовые отходы, оставшиеся после сортировки и переработки, будут отвозить в экотехнопарк «Калуга» в Михалях.

Фото: Pixabay.com.