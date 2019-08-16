Несколько улиц и пригородов Калуги сегодня проведут без света

16.08.2019 11:30 109

Сегодня без света останутся жители нескольких улиц и пригородов Калуги, сообщает Городская управа города. Публикует список:

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