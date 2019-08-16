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Несколько улиц и пригородов Калуги сегодня проведут без света

16.08.2019 11:30 0 109
Несколько улиц и пригородов Калуги сегодня проведут без света

Сегодня без света останутся жители нескольких улиц и пригородов Калуги, сообщает Городская управа города. Публикует список:

С 09:00 до 16:00:

  • Резвань.

С 09:00 до 19:00

Частично:

  • Георгиевское,
  • Пчелобаза.

С 09:00 до 17:00

  • Калуга,ул.Тарутинская 171 кор.1, кор.2, 171б, 73.

С 09:00 до 14:00

  • Калуга, ул.2-я загородная 1,2-24,
  • ул.1-я Загородная 1-25,2-28,
  • 1-й Загородный проезд 1-9,
  • 2-й Загородный проезд 1-33,10-40,
  • 2-й Крайний проезд 1,2-10.

С 05:00 до 18:00

  • Калуга,ПГБУ ДПНС  "Калуга-Бор".

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