Директора школы через суд обязали установить забор

13.08.2019 17:45 358

Прокуратура Барятинского района обязала директора школы установить забор по периметру земельного участка учреждения. Однако в установленный срок ограждение не поставили. Тогда прокурор обратился с иском в суд, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 13 августа. Судья поддержал исковые требования в полном объеме. Прокуратура проконтролирует исполнение решения суда. Фото: Pixabay.com



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