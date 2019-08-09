В Обнинске бесплатно уберутся в квартирах ветеранов

09.08.2019 07:07 184

В Обнинске пройдет благотворительная акция «Чисто от души», сообщается на сайте администрации наукограда.

Это акция по уборке квартир, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Партнером проекта стала одна из клининговых компаний. Ее сотрудники готовы в удобный выходной день безвозмездно провести уборку в квартирах ветеранов или маломобильных горожан.

Для обеспечения безопасности акции клининговая компания предоставит в ОМВД сведения о сотрудниках, осуществляющих уборку. С каждым из них будет проведена предварительная встреча.

Желающим подать заявку на уборку квартиры для указанных категорий граждан необходимо обратиться в отдел по работе с населением и развитию местного самоуправления по телефону: 39 6-18-11.

Фото: pixnio.com.