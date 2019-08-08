Кировская прокуратура взяла на контроль дело о вандализме в Кирове

08.08.2019 11:26 203

Кировская межрайонная прокуратура признала законным и обоснованным решение органов дознания о возбуждении уголовного дела по факту совершения вандализма группой лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 августа.

Речь об инциденте, который произошел на площади Победы в Кирове. В настоящее время проводится предварительное расследование, ход которого находится на контроле в Кировской межрайонной прокуратуре.