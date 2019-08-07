Двое мужчин сожгли венок в Вечном огне

Калужские полицейские установили личности двух человек, которые подозреваются в вандализме. По версии следствия, 1 августа в калужском Кирове они сожгли венок в пламени Вечного огня, рассказали 7 августа в областном УМВД.
Инцидент произошёл примерно в 20:00 на площади Победы.
Обоим подозреваемым по 23 года. Они из Кирова. Что побудило их сжечь венок, пока не сообщается. Мужчины находятся под подпиской о невыезде. За вандализм им грозит до трёх лет колонии.
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