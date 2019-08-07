Минприроды отчиталось о закупках новой техники

07.08.2019 17:18 119

Минприроды закупило новую технику, которая будет использоваться для реализации проекта «Сохранение и воспроизводство лесов», сообщила пресс-служба ведомства в среду, 7 августа.

Так, парк лесников пополнили лесопосадочная машина, лесные культиваторы, бороны и плуги.

Кроме того, в ближайшее время будут приобретены тракторы и автомобили повышенной проходимости, кусторезы и мечи «Колесова».

Фото: Pixabay.com