4 водителя, состоящие на учете у нарколога, больше не сядут за руль

06.08.2019 13:04 138

Прокуроры Спас-Деменского района в ходе проверки установили, что 4 местных жителя, имеющих водительские права, состояли на наркологическом учете как алкогольно зависимые.

При наличии такого диагноза им категорически запрещено садиться за руль. Прокуратура района отправила 4 заявления в Кировский районный суд о прекращении действия права указанных лиц на управление транспортными средствами, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 6 августа. Требования прокурора рассмотрены и удовлетворены.

Фото: pxhere.com.