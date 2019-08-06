Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 06 августа
$ 65.05 0.41
72.37 0.67
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Грабитель извинился за свой поступок, написав записку

06.08.2019 10:40 0 387
Грабитель извинился за свой поступок, написав записку

В дежурную часть полиции обратился местный житель, после того, как в его доме произошла попытка грабежа.

А все начиналось с банального застолья: двое мужчин познакомились во дворе и решили выпить за знакомство. Позже хозяин уснул, но проснулся от того, что услышал, как его новый приятель пытается похитить заточный станок.

Попытка вернуть свое имущество не увенчалась успехом, хозяин вызвал полицию. А пока ждал подмогу, обнаружил записку, в  которой его гость заранее извиняется за свой поступок, объясняя его тем, что нужны средства на спиртное, сообщает пресс-служба областного УМВД 6 августа.

Возможно, такое «чистосердечное признание» будет учтено судом.

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: грабеж полиция
Ещё строки

«Шкода» сбила пешехода на улице Хрустальной 06.08.2019 13:20

4 водителя, состоящие на учете у нарколога, больше не сядут за руль 06.08.2019 13:04

Дороги Калуги отремонтируют ко Дню города 06.08.2019 12:30

Прокуратура помогла поднять зарплату трем калужанам 06.08.2019 11:52

Боровских вымогателей ждет суд 06.08.2019 11:19

Суд накажет автомобильного вора сразу по четырем статьям 06.08.2019 10:58

Обнинские дороги почти отремонтировали 06.08.2019 10:56

За просроченный штраф житель Жуковского района заплатит в двойном размере 06.08.2019 10:15

Роспотребнадзор научит выбирать арбузы и дыни 06.08.2019 10:07

В Перемышльском районе пропал пожилой мужчина 06.08.2019 10:00

Народные новости
4214 20
victor61
4043 2
pozor
1192 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

29 июл 2019 11:00
Новости компаний

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

По итогам первого полугодия 2019 года кредитный портфель Россельхозбанка в Калужской области составил более 30 млрд рублей

«Ростелеком» заключил госконтракт в Калужской и еще в восьми областях ЦФО

«Архстояние» 2019: лэнд-арт, технологии и современная опера

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Новости партнеров

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

Покупка ритуальных товаров: как не допустить ошибку?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.