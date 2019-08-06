Грабитель извинился за свой поступок, написав записку

06.08.2019 10:40 387

В дежурную часть полиции обратился местный житель, после того, как в его доме произошла попытка грабежа.

А все начиналось с банального застолья: двое мужчин познакомились во дворе и решили выпить за знакомство. Позже хозяин уснул, но проснулся от того, что услышал, как его новый приятель пытается похитить заточный станок.

Попытка вернуть свое имущество не увенчалась успехом, хозяин вызвал полицию. А пока ждал подмогу, обнаружил записку, в которой его гость заранее извиняется за свой поступок, объясняя его тем, что нужны средства на спиртное, сообщает пресс-служба областного УМВД 6 августа.

Возможно, такое «чистосердечное признание» будет учтено судом.

Фото: pxhere.com.