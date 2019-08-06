Дорожника оштрафовали на 20 тысяч за колею на дороге

06.08.2019 06:50 280

Прокуратуры Медынского района по обращению гражданина провела проверку дорожного полотна автодороги «Медынь-Гусево-Гиреево». Проверкой установлено, что на дороге есть колейность, множество трещин и просадок, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 5 августа. В отношении должностного лица компании, которая должна отвечать за содержание дороги, было возбуждено административное дело. Виновного сотрудника оштрафовали на 20 тысяч. Фото: Pixabay.com



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