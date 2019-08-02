В Кирове венок с памятника сожгли в Вечном огне

02.08.2019 19:50 201

Фотография обожженого венка в Вечном огне Кирова появилась в паблике Подслушано Киров Калужская область.

Ситуацию проккоментировали в региональном УМВД: сообщение об инциденте поступило в местное отделение полиции 1 августа около 20 часов. Венок с памятника в огонь бросил местный житель 1996 года рождения. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Полицейские проводят проверку.

Фото: паблик Подслушано Киров Калужская область.