Калужанин похитил медный кабель

02.08.2019 09:10 306

Полицейские задержали 45-летнего калужанина, который сначала с помощью гвоздодера вскрыл дверь чужого склада, а затем похитил оттуда 60 метров медного кабеля.

Похищенные провода мужчина сдал в пункт приема цветного металла и получил 20 тысяч рублей. Деньги потратил на алкоголь и закуску. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение совбоды до пяти лет, сообщает пресс-служба областного УМВД 2 августа.

Фото: pxhere.com.