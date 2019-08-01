Жители центральных улиц Калуги временно остались без воды

01.08.2019 12:20 199

ГП «Калугаоблводоканал» сообщил в четверг, 1 августа, что временно отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Дзержинского, 57,

ул. Кирова, 62, 64,

ул. Ленина, 78, 80, 81, 82, 85. Это связано с работами по подключению нового водовода по улице Ленина. Предприятие приносит свои извинения за временные неудобства и организует подвоз питьевой воды жителям. Фото: Pixabay.com



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