82-й маршрут возобновляет работу

31.07.2019 16:34 317

Городская управа сообщает, что с 1 августа движение маршрута № 82 будет осуществляться по прежней схеме:

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