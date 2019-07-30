Торговцев протухшим мясом обнаружили в Сухиничах

30.07.2019 19:56 199

Специалист комитета ветеринарии совместно с прокуратурой провели совместный рейд по торговым павильонам Сухиничей, реализующим мясную продукцию. В ходе проверки у некоторых продавцов выявили продукцию с истекшим сроком годности и без маркировки. Нарушители будут привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 30 июля. Фото: Pixabay.com



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