Арт-скамейка с зарядкой для телефонов появилась в Обнинске

26.07.2019 16:01 200

На проспекте Маркса на днях установили «Солнечное дерево Солис», сообщил новостной портал Obninsk.Name в пятницу, 26 июля.

Это современная и экологичная скамейка, которая будет аккумулировать электричество от установленных на ней солнечных батарей.

Обнинцы смогут не только отдохнуть на арт-лавке, но и зарядить свои гаджеты через USB-порт или встроенное беспроводное зарядное устройство.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.