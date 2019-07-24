Калужские зоозащитники обустроили выгул для медведицы Маши

24.07.2019 17:12 140

В калужском центре реабилитации диких животных «ФЕНИКС» закончили обустройство выгула для медведя Маши.

В четверг после уборки и проверки всех систем состоится старт Маши в открытый вольер, сообщили на своей страничке в соцсетях зоозащитники.

На территории построили специальную пирамиду для игр, а сдерживать порывы камчатской красавицы будут два электропастуха.

Фото: Центр реабилитации диких животных «Феникс»