Сегодня пройдет футбольное дерби Калуги и Обнинска

Уже сегодня на стадионе "Анненки" пройдет первый домашний матч футбольного клуба "Калуга" с обнинским "Квантом".
Приглашая на игру, пресс-служба калужского футбольного клуба, отмечает, что это матч двух калужских команд, это еще и города, где оставили свой след величайшие ученые — Константин Эдуардович Циолковский и Игорь Васильевич Курчатов.
Начало матча в 18.30, цена билетов: 150 рублей.
Фото: pixnio.com.
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