Сегодня пройдет футбольное дерби Калуги и Обнинска

24.07.2019 08:30 160

Уже сегодня на стадионе "Анненки" пройдет первый домашний матч футбольного клуба "Калуга" с обнинским "Квантом".

Приглашая на игру, пресс-служба калужского футбольного клуба, отмечает, что это матч двух калужских команд, это еще и города, где оставили свой след величайшие ученые — Константин Эдуардович Циолковский и Игорь Васильевич Курчатов.

Начало матча в 18.30, цена билетов: 150 рублей.

Фото: pixnio.com.