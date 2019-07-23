В ингредиентах для колбасы нашли ртуть

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора проверили черева говяжьи мокросоленые, произведенной на одном из мясоперерабатывающих предприятий региона.
При лабораторном исследовании обнаружено превышение уровня количества ртути. В отношении должностного лица, которое несет ответственность за производство данной продукции, составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф на 10 тысяч рублей.
Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.
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