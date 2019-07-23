В ингредиентах для колбасы нашли ртуть

23.07.2019 17:30 505

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора проверили черева говяжьи мокросоленые, произведенной на одном из мясоперерабатывающих предприятий региона. При лабораторном исследовании обнаружено превышение уровня количества ртути. В отношении должностного лица, которое несет ответственность за производство данной продукции, составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф на 10 тысяч рублей. Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей: 2 шт.