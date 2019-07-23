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В ингредиентах для колбасы нашли ртуть

23.07.2019 17:30 2 505
В ингредиентах для колбасы нашли ртуть

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора проверили черева говяжьи мокросоленые, произведенной на одном из мясоперерабатывающих предприятий региона.

При лабораторном исследовании обнаружено превышение уровня количества ртути. В отношении должностного лица, которое несет ответственность за производство данной продукции, составлен протокол об административном правонарушении и выписан штраф на 10 тысяч рублей.

Фото: Управление Россельхознадзора по Калужской области.


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Тэги: колбаса ртуть Россельхознадзор
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